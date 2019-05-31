Польща викликала "на килим" російського посла через інформаційні дошки про Смоленську катастрофу.

Три таблиці, об'єднані в один інформаційний стенд, встановили біля місця катастрофи польського урядового літака без погодження з Польщею. На них містяться загальні дані про трагедію, а також російська версія її причини.

У МЗС Польщі вимагають негайно прибрати стенд і натомість - розпочати виготовлення пам'ятника жертвам катастрофи, який має бути встановлений на місці аварії.

Нагадаємо, літак із президентом Польщі Лехом Качинським на борту розбився у Смоленську у 2010 році через вибух.