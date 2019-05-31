Інформаційні дошки про Смоленську катастрофу обурили Польщу [ Редактировать ]
Польща викликала "на килим" російського посла через інформаційні дошки про Смоленську катастрофу.
Три таблиці, об'єднані в один інформаційний стенд, встановили біля місця катастрофи польського урядового літака без погодження з Польщею. На них містяться загальні дані про трагедію, а також російська версія її причини.
У МЗС Польщі вимагають негайно прибрати стенд і натомість - розпочати виготовлення пам'ятника жертвам катастрофи, який має бути встановлений на місці аварії.
Нагадаємо, літак із президентом Польщі Лехом Качинським на борту розбився у Смоленську у 2010 році через вибух.
по теме
У М'янмі літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі (відео)
Капітан судна виявив, що переднє шасі не працює і вирішив кружляти над аеропортом, щоб використати все пальне
Трагедия в "Шереметьево": эксперты назвали виновных
Мощный грозовой разряд поразил самолет спустя 15 минут после его вылета из "Шереметьево
В авіакатастрофі у Британії вижили троє людей (відео)
Літак зачепився за залізничні лінії електропередач, спалахнув та упав на автомагістраль
Військова прокуратура розслідує падіння гелікоптера Мі-8
Авіакатастрофа сталася сьогодні вночі, на Рівненщині під час здійснення навчального польоту - четверо військовослужбовців, які перебували на борту загинули
Зеленский не общается с властями РФ - Данилюк
Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает никакой коммуникации с представителями РФ