Поїздка на повітряному таксі вже незабаром стане реальністю. У Каліфорнії представили перше летюче авто під назвою "Скай". На чому працюватиме новітній апарат та скільки коштуватиме - далі у сюжеті.

Розробка американських інженерів більше схожа на гвинтокрил, ніж на авто. Це невеликий повітряний апарат, який може вертикально злітати і так само приземлятися. Його особливість - джерело живлення. Пристрій приводять у дію шість електродвигунів, які працюють на водні. Використання таких паливних елементів унеможливлює шкідливі викиди.

"Водень - це абсолютно чисте джерело енергії. Він не залишає нічого, крім води. До того ж настільки чистої, що ви можете її пити", - зазначає Брюс Холмс, член управління компанії-розробника.

Розробники сподіваються, що авто зможе перебувати в повітрі до чотирьох годин і долати на одному баку водню до 650 кілометрів. При цьому процедура заправлення займатиме не більше 10 хвилин.

"Наш апарат може перевозити від чотирьох до п'яти пасажирів. Крім того, завдяки особливому дизайну та розміщенню, його двигун не надто гучний. Це дозволяє максимально знизити рівень шуму, що також корисно для навколишніх людей", - розповідає Стів Ханві, генеральний директор компанії-розробника.

Над дизайном повітряного таксі працювали фахівці з німецького концерну BMW. На вигляд розробка - досить стильна і футуристична. Авто має корпус обтічної форми та великі затінені вікна, крізь які пасажири можуть роздивлятися краєвиди. Оснащення всередині - не гірше.

"Вмонтована в салоні техніка дозволяє навіть перевірити свою електронну поштову скриньку. Також там є все для зручності - зарядка для девайсів, світло для читання та бездротове під'єднання. Ми зробили все, щоб в дорозі пасажир міг працювати та почуватись як вдома, а не просто сидів та нудьгував", - відзначає Холгер Хампф, розробник дизайну.

За задумом створювачів, апарат випустять у чотирьох різних комплектаціях. Як літальне таксі використовуватимуть пасажирську версію під назвою "Каб". Модель "Карго" буде перевозити вантаж та доставляти бандеролі у недоступні населені пункти. Версія "Мед" працюватиме як швидка допомога, а "Крафт" зможе стати особистим транспортом.

"Я думаю, що першу робочу модель ми направимо у зону стихійного лиха. Ми зможемо швидко надати допомогу постраждалим, доставити їм воду та все необхідне. Коли ж отримаємо ліцензію, запустимо у персональне користування. Ціна буде чимала - на рівні автомобілів класу "люкс", - підкреслив Стів Ханві, генеральний директор компанії-розробника.

Однак придбати власне повітряне авто можна буде не скоро. На думку розробників, через складність виробництва, на це піде не менше 10 років.