Аваков рассказал, будет ли баллотироваться в Раду [ Редактировать ]
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет идти на выборы в Раду в качестве кандидата в народные депутаты. Об этом глава ведомства сообщил на странице в Facebook.
Аваков сообщил, что по его приказу подведомственные органы исполнительной власти приступили к обеспечению избирательного процесса.
"Призываю всех кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности", - отметил он.
Он также подчеркнул, что готов обеспечить демократичность выборов.
"Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - добавил Аваков.
На днях ЦИК зарегистрировал первого кандидата на парламентские выборы.
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