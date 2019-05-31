Выборы в Раду: Зеленский внес еще один законопроект [ Редактировать ]
В пятницу, 31 мая, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины новый законопроект о внесении изменений в закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.
Напомним, 22 мая Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
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