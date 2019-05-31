В Кабуле (Афганистан) смертник подорвался в центре города в пятницу, 31 мая. Террорист устроил взрыв возле Военной академии имени маршала Фахима с помощью самодельной бомбы.

Видео подрыва опубликовало в сети информационное агентство Амак в Twitter. Ответственность за нападение взяли боевики джихадистской организации "Исламское Государство".

В результате взрыва пострадали шестеро человек.

Также в Кабуле взорвался заминированный автомобиль, целью атаки была колонна военных США.