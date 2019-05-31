Смертник подорвался в центре города: видео момента взрыва [ Редактировать ]
В Кабуле (Афганистан) смертник подорвался в центре города в пятницу, 31 мая. Террорист устроил взрыв возле Военной академии имени маршала Фахима с помощью самодельной бомбы.
Видео подрыва опубликовало в сети информационное агентство Амак в Twitter. Ответственность за нападение взяли боевики джихадистской организации "Исламское Государство".
📌#ISKP has released a new video showing the moment of suicide attack in #Kabul. pic.twitter.com/smTEbNOoSt— Melisa (@cmellaniac) 30 травня 2019 р.
В результате взрыва пострадали шестеро человек.
Также в Кабуле взорвался заминированный автомобиль, целью атаки была колонна военных США.
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