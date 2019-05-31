Эпатажная украинская певица Оля Полякова часто радует поклонников новыми фото. Но вот сегодняшний пост знаменитости стал неожиданным.

Певица опубликовала свое фото на фоне заставки из фильма "Слуга народа". А сделала она это с отсылкой на свою политическую карьеру.

"С днем блондинок! Давайте делать мир светлее!", - подписала снимок звезда.

Раньше сообщалось о том, что Полякова идет в политику. Кроме того, Виктор Павлик заявил о намерении идти в депутаты.