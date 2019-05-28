Певец Виктор Павлик ведёт переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым, который в 2019 году баллотировался в президенты, о походе на парламентские выборы. Об этом Павлик рассказал в комментарии lb.ua.



"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию "Стабильность", даже если не пойду на выборы" - сказал Павлик.

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Василий Журавлев рассказал lb.ua, что ведет переговоры с Виктором Павликом и Олегом Винником. Окончательное решение о списке партии будет принято на съезде, который проведут через несколько недель.

Продюсер Олега Винника Александр Горбенко не подтвердил, что певец планирует баллотироваться в Раду. Горбенко отметил, что Винник занимается туром, а не выборами.

Ранее сообщалось, кто сможет попасть в партию Вакарчука.