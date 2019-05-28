Выборы в Раду: Виктор Павлик идет в депутаты? [ Редактировать ]
Певец Виктор Павлик ведёт переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым, который в 2019 году баллотировался в президенты, о походе на парламентские выборы. Об этом Павлик рассказал в комментарии lb.ua.
"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию "Стабильность", даже если не пойду на выборы" - сказал Павлик.
Василий Журавлев рассказал lb.ua, что ведет переговоры с Виктором Павликом и Олегом Винником. Окончательное решение о списке партии будет принято на съезде, который проведут через несколько недель.
Продюсер Олега Винника Александр Горбенко не подтвердил, что певец планирует баллотироваться в Раду. Горбенко отметил, что Винник занимается туром, а не выборами.
Ранее сообщалось, кто сможет попасть в партию Вакарчука.
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