Зеленский в образе супергероя поздравил всех детей с праздником [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех детей с праздником и разместил на своей странице в Instagram пост с пожеланиями.
Глава государства поделился позитивной фотографией с супругой и первой леди страны Еленой, дочкой Александрой и сыном Кириллом, а также призвал всех украинцев оставить нашим детям страну, которой они будут гордиться.
Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Зеленского с визитом в США.
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