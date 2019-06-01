Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех детей с праздником и разместил на своей странице в Instagram пост с пожеланиями.

Глава государства поделился позитивной фотографией с супругой и первой леди страны Еленой, дочкой Александрой и сыном Кириллом, а также призвал всех украинцев оставить нашим детям страну, которой они будут гордиться.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Зеленского с визитом в США.