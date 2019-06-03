У Венеції круїзний лайнер врізався у теплохід [ Редактировать ]
У Венеції круїзний лайнер, пришвартовуючись, врізався в туристичний теплохід. Аварія, ймовірно, сталася після того, як обірвався трос, який з'єднує круїзні судна з буксирами.
Через сильну течію величезний корабель не вдалося зупинити. Двоє людей на теплоході зазнали легких травм. Чи є серед потерпілих туристів українці наразі невідомо.
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