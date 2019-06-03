Скандальная телеведущая, блогер Анастасия Ивлеева взбудоражила сеть фотографией в купальнике.

Сильно похудевшая звезда отправилась в медовый месяц с рэпером Элджеем на курорт и поделилась снимками с отдыха на своей странице в Instagram.

Всего за пару часов снимок в бикини набрал миллион "лайков".

"За 2 часа - миллион лайков. Вот что бикини животворящий делает. Спасибо, мои хорошие. У меня самая активная аудитория", - написала Ивлеева в stories.

Поклонники телеведущей заметили, что к отдыху она очень сильно похудела. Но результат произвел фурор в сети:

"Ух, какая стала", "Похудела капец, но все равно красивая", "Как ты так похудела", "Ты так похудела", "Какая ты худенькая стала, прям тростиночка. Где твои аппетитные и безумно красивые формы".

Раньше сообщалось о том, что Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии. А Бритни Спирс удивила поклонников шикарной растяжкой.