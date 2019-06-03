Под Одессой мужчина погиб на аттракционе [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 июня, в Белгород-Днестровском произошла трагедия. Поздно вечером, катаясь на одном из аттракционов, установленных частными предпринимателями около Аккерманской крепости, погиб 42-х летний мужчина. По имеющейся информации, житель села Шабо, сообщают местные СМИ.
Мужчина сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.
Очевидцы говорят о нескольких версиях произошедшего: от не пристегнутых должным образом ремней безопасности до нарушения техники безопасности самим погибшим. Также, как сообщают свидетели, трагедия произошла на глазах у родных мужчины.
Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям. Предварительно известно, что трагедию квалифицируют по статье 275 УК Украины - нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зарубил товарища и украл деньги, а также мужчина выпил лосьон после бритья и едва не умер.
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