В Днепре возле поликлиники умер мужчина [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 июня, около 9:00, в Днепре возле поликлиники № 11 умер мужчина, сообщает "Информатор".
По словам правоохранителей, видимых следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили. Очевидцы говорят, что мужчина шел на работу, ему стало плохо и он потерял сознание. По приезде машины скорой помощи, врачи констатировали смерть. Предварительно, ему стало плохо от жары.
На месте работали сотрудники полиции, врачи и следователи. В деталях происшествия будет разбираться правоохранители. Причину смерти установит экспертиза.
Ранее сообщалось, что мужчина выпал из корзины воздушного шара и погиб.
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