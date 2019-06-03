На 4 июня 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 26,95 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 2695,4834 гривен за 100 долларов (+10,0139 гривен).

При этом курс доллара на 3 июня составляет 2685,4695 гривен за 100 долларов.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн.