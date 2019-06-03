Порятунок на воді. На Буковині надзвичайникам вдалося врятували жінку, котра зістрибнула з високого мосту в Дністер. Що спонукало її до такого кроку? Історія порятунку в нашому сюжеті.

Цей міст, що в селі Атаки, з'єднує Чернівецьку та Хмельницьку області. Його висота майже 15 метрів. Унизу стрімкий Дністер. Саме сюди прийшла двадцятичотирирічна жінка.

"Жінка відплила від того місця, де вона стрибнула з моста, приблизно на тисячу метрів і перебувала від берега на відстані, приблизно, 300 метрів" "це був дощ, це була течія, крім того вода холодна", - говорить Сергій Бабчук, керівник прес-служби управління ДСНС України в Чернівецькій області.

Очевидці викликали на місце надзвичайників. Щоб урятувати потопельницю, ті розгорнули цілу спецоперацію - вираховували швидкість течії та відстань, куди жінку могло віднести.

"Я тільки, щоб вона не утонула переживав кричав. Кричав до неї, коли ближче підплив - щоб вона не плила до мене. Бо можуть сили пропасти - щоб вона на місці держалася, на воді, щоб не робила зайвих рухів", - говорить Сергій Соколюк, рятувальник-водолаз.

Саме Сергій виніс жінку на берег. Вона була при тямі й без жодних ушкоджень. Їй надали допомогу, заспокоїли та відвезли до лікарні. Відомо, що вона матір двох дітей. Вкоротити собі віку вирішила через нерозділене кохання. Психологи радять у випадку підозрілої поведінки близьких - не лишатися осторонь.

"На мою думку, людині необхідно допомогти зрозуміти, що не існує проблем, яких не можна вирішити. Дуже часто я спостерігав за людьми, які вчинили суіцидальну спробу - наприклад, стрибали з висоти вони говорять: коли я долітаю донизу, я розумію, що немає в житті таких проблем, які б коштували мого життя - їх можна вирішити", - говорить Андрій Юзяк, психолог.

Зараз психологи допомагають жінці розібратися в собі, пережити ситуацію й налагодити життя далі.