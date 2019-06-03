Закупка военной техники: между Украиной и США прошли переговоры [ Редактировать ]
Представители оборонных ведомств Украины и США обсудили вопросы реформирования ВСУ и повышения прозрачности в обеспечении армии вооружением и военной техникой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
3 июня в Киеве состоялась встреча временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Ивана Руснака с американской делегацией во главе со стратегическим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером.
"В ходе встречи стороны обсудили вопросы реформирования и повышения эффективности и прозрачности процедур обеспечения ВСУ вооружением и военной техникой, в том числе с учетом предоставления оборонному ведомству Украины права осуществлять прямые закупки по импорту", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопросы закупки вооружения и военной техники по программе правительства США Международные военные продажи.
В Минобороны подчеркнули, что это первый визит Винтера в Украину в качестве назначенного стратегического советника по вопросам реформирования оборонной промышленности.
Раньше сообщалось о том, что Евросоюз готов выделить Украине полмиллиарда евро. А также Украина может получить транш МВФ этим летом.
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