Хто з голів обласних адміністрацій найефективніше виконує свої обіцянки? Аналітичний портал "Слово і діло" проаналізував і підрахував відсоток виконаних зобов'язань і зробив свої висновки щодо ефективності очільників регіонів. Продовжать наші кореспонденти.

Перша у п'ятірці найвідповідальніших керівників облдержадміністрацій харківський губернатор, вона виконала майже все, що обіцяла. За неповні три роки, відколи на посаді, Юлія Світлична дала 83 обіцянки, з яких 77 - виконала і продовжує їх дотримуватися.

На другому місці очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко. У нього 89 відсотків виконаних зобов'язань. Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль не порушував слова у вісімдесяти восьми відсотках випадків. Очільник Донеччини Олександр Куць на вісімдесят один відсоток дотримався своїх зобов'язань. Його колега із Закарпаття Геннадій Москаль - на вісімдесят.

Склали аналітики й окремий рейтинг антивідповідальності. Найчастіше порушував слово - голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук, з вересня 2014 він не виконав 42 відсотки обіцянок. Далі у списку Тернопільській губернатор Степан Барна, він не дотримав зобов'язань у 40 відсотках випадків. 35 відсотків обіцяного не зробив керівник Миколаївської області Олексій Савченко.

Немає в рейтингу голів Черкаської, Київської та Чернігівської областей, вони нічого не обіцяли. А ще п'ять регіонів взагалі не мають очільників - це Луганщина, Одещина, Полтавщина, Херсонщина та Чернівецька область.