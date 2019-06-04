Цей фрукт смачний, але нестерпно смердючий

43 тисячі євро за плід дуріану. Рекордний аукціон відбувся в Таїланді. На продаж виставили найбільші, найстигліші фрукти, найкращих сортів з місцевих ферм.

Результати торгів здивували всіх, і організаторів, і виробників. Адже торішній рекорд перевершили майже вдвічі. Нині в Таїланді пік сезону збирання дуріану.

Цей фрукт смачний, але нестерпно смердючий. Так рослина захищає ніжну, соковиту м'якоть, що на смак нагадує одночасно горіхи, морозиво, хурму та полуницю.