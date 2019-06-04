В Таїланді віддали 43 тисячі євро за плід дуріану [ Редактировать ]
43 тисячі євро за плід дуріану. Рекордний аукціон відбувся в Таїланді. На продаж виставили найбільші, найстигліші фрукти, найкращих сортів з місцевих ферм.
Результати торгів здивували всіх, і організаторів, і виробників. Адже торішній рекорд перевершили майже вдвічі. Нині в Таїланді пік сезону збирання дуріану.
Цей фрукт смачний, але нестерпно смердючий. Так рослина захищає ніжну, соковиту м'якоть, що на смак нагадує одночасно горіхи, морозиво, хурму та полуницю.
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