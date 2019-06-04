Зеленский выразил соболезнования президенту Израиля [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы, говорится в сообщении президента от 4 июня в микроблоге Twitter.
"С огромным сожалением узнал о смерти жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой ", - говорится в твите главы государства.
73-летняя супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась 4 июня, спустя несколько месяцев после пересадки донорского легкого (страдала фиброзом легких).
Раньше сообщалось о том, что Зеленский выразил соболезнования по поводу гибели военного в ООС. А также Зеленский выразил соболезнования семьям погибших на Закарпатье.
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