Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман с их праздником.

"Примите сердечные поздравления по случаю Ураза-Байрам. Этот праздник вдохновляет каждого творить добрые дела, помогать нуждающимся, поддерживать и ценить ближних. Сегодня многонациональное украинское общество особенно нуждается в единстве и согласии ради мирного, счастливого и достойного будущего. Убежден, что духовное единение и исповедание демократических ценностей способствуют торжеству справедливости на нашей земле. Пусть нынешний праздник наполняет сердце любовью, дарит свет надежды, укрепляет веру в победу добра и правды. Желаю мусульманам Украины милости и благодати Всевышнего, покровительства y делам, мира и семейного уюта", - говорится в сообщении.