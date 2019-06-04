"Украинское общество нуждается в единстве": Зеленский высказался о народе [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман с их праздником.
"Примите сердечные поздравления по случаю Ураза-Байрам. Этот праздник вдохновляет каждого творить добрые дела, помогать нуждающимся, поддерживать и ценить ближних. Сегодня многонациональное украинское общество особенно нуждается в единстве и согласии ради мирного, счастливого и достойного будущего. Убежден, что духовное единение и исповедание демократических ценностей способствуют торжеству справедливости на нашей земле. Пусть нынешний праздник наполняет сердце любовью, дарит свет надежды, укрепляет веру в победу добра и правды. Желаю мусульманам Украины милости и благодати Всевышнего, покровительства y делам, мира и семейного уюта", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что 30 мая Зеленский встретился с сенатором США. Кроме того, президент Украины встретился с семьями пленных украинцев. Также глава государства сформировал делегацию в Трибунале ООН по делу против России.
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