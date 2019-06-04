Пам'ятники Георгію Жукову мають бути демонтованими - інститут Нацпам'яті [ Редактировать ]
Пам'ятники Георгію Жукову є символікою комуністичного режиму і до визначених законом винятків не належать - про це заявили в інституті національної пам'яті.
Тож знесений у Харкові пам'ятник і так мав бути демонтований. І жодної правової колізії, як заявляла про це речниця Президента тут немає.
Адже Жуков після Другої світової війни роками обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам'ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму.
В інституті національної пам'яті також нагадали, що повернути проспекту генерала Григоренка у Харкові стару назву імені Жукова - згідно із законом теж неможливо.
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