Мужчина расстрелял постояльцев отеля (видео) [ Редактировать ]
В Австралии мужчина открыл огонь по постояльцам отеля "Палмс", застрелив четырех человек, передает "Сегодня".
Сообщается, что 45-летний мужчина вошел в отель с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив четверых человек и ранив еще как минимум двоих. Затем нападавший покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где спустя час вновь открыл огонь по прохожим.
Известно, что двое раненых находятся в госпитале в стабильном состоянии. Полиция проводит расследование.
The moment the alleged Darwin gunman arrested in CBD. Up to 5 believed dead. @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/U2ukTDJjrl— Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) 4 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу во время молитвы в мечети.
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