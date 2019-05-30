В Австралии, в горах штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, бушует снежная буря. Местами снежный покров уже достигает 60 см, передает Stormnews.

Метеорологи отмечают, что такие сугробы в этих местах являются аномальными для этого времени года. Официально снежный сезон в этих регионах начинается 7 июня.​

Спасатели помогают туристам, не ожидавших подобного сюрприза от погода. Спасены уже около 20 человек.

Ранее мы писали о том, что над Австралией пролетели два метеорита.