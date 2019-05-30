Австралия "утопает" в снегу (фото) [ Редактировать ]
В Австралии, в горах штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, бушует снежная буря. Местами снежный покров уже достигает 60 см, передает Stormnews.
Метеорологи отмечают, что такие сугробы в этих местах являются аномальными для этого времени года. Официально снежный сезон в этих регионах начинается 7 июня.
Спасатели помогают туристам, не ожидавших подобного сюрприза от погода. Спасены уже около 20 человек.
'Walking through a Winter Wonderland ❄☃️❄ A magical little stroll today at Cradle Mountain #Tasmania video: https://t.co/hiKiB7Jx0d @SNOWSEARCH_aus pic.twitter.com/bTFJCwtCgg— Tasmania Today (@today_tasmania) 29 мая 2019 г.
It's a #blizzard at #Hotham! #coldsnap #snow #snowfalls pic.twitter.com/jEMLqs7uTD— Hotham (@_hotham) 28 мая 2019 г.
Sublime #snow at #Hotham today. A few locals found #powder for their 1st turns of the season. ⛷ pic.twitter.com/MJqKnXL3xm— Hotham (@_hotham) 30 мая 2019 г.
Ранее мы писали о том, что над Австралией пролетели два метеорита.
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