У Зеленского не исключают телефонного разговора с Путиным [ Редактировать ]
В Администрации президента Украины допускают возможность проведения двустороннего телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил заместитель главы АП Вадим Приставайко.
Отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждается ли возможность проведения двустороннего телефонного разговора Зеленского с Путиным, замглавы заявил:
"У нас есть много планов относительно всех телефонных разговоров, включая возможно с Путиным, особенно когда это касается, например, важных для нас вопросов".
Также Пристайко напомнил, что "предыдущий президент не говорил с президентом Путиным, как вы помните".
30 мая Зеленский встретился с сенатором США. Кроме того, президент Украины встретился с семьями пленных украинцев. Также глава государства сформировал делегацию в Трибунале ООН по делу против России.
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