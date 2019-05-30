В Администрации президента Украины допускают возможность проведения двустороннего телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил заместитель главы АП Вадим Приставайко.

Отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждается ли возможность проведения двустороннего телефонного разговора Зеленского с Путиным, замглавы заявил:

"У нас есть много планов относительно всех телефонных разговоров, включая возможно с Путиным, особенно когда это касается, например, важных для нас вопросов".

Также Пристайко напомнил, что "предыдущий президент не говорил с президентом Путиным, как вы помните".

30 мая Зеленский встретился с сенатором США. Кроме того, президент Украины встретился с семьями пленных украинцев. Также глава государства сформировал делегацию в Трибунале ООН по делу против России.