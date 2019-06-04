В Днепре произошла массовая стрельба [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, собралось большое количество мужчин в балаклавах. После непродолжительного конфликта, прозвучало несколько выстрелов. Об этом сообщает "Информатор".
Сразу после этого на место приехали 6 экипажей патрульной полиции. Затем на место прибыли сотрудники тактико-оперативного реагирования, следственного отдела, а также сотрудники спецподразделения КОРД.
По предварительной информации, конфликт возник между собственником и арендатором здания. По словам одной из сторон, суд снял арест на здание несколько дней назад, однако это решение не помогло решить конфликт.
Известно, что одна из сторон перешла к более активным действиям: придя под здание, около 40 мужчин в балаклавах начали стрелять. По информации очевидцев, нападавшие целились именно в людей, хотя поранить им никого не удалось.
Сразу после этого на место приехали патрульные и группа ТОР. Патрульным удалось задержать большинство из тех, кто мог быть причастен к конфликту. Нескольким участникам удалось скрыться с места инцидента.
Ранее сообщалось, что поезд отрезал полицейскому ноги.
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