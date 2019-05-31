В Швейцарии пенсионер застрелил двух заложниц [ Редактировать ]
В Швейцарии пенсионер застрелил двух заложниц. 31 мая 60-летний мужчина захватил двух женщин и удерживал в одной из квартир Цюриха.
Полиции не удалось освободит женщин (34 и 38 лет), они скончались в результате стрельбы. Правоохранители установили с ним контакт, а на место прибыли силы полиции, спецназ и группа переговорщиков. Территорию оцепили и вышли на контакт с мужчиной. После того, как полицейские услышали несколько выстрелов, начался штурм квартиры.
На месте были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Несмотря на реанимационные меры, все трое скончались на месте. Предполагаемое орудие убийства было изъято. Происшествие расследуется прокуратурой и полицией Цюриха. Мотивы преступника не сообщают, известно только, что мужчина гражданин Швейцарии.
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