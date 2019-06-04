Пьяный полицейский пострадал от собственной неосторожности. Сотрудник столичной полиции задремал на железнодорожном пути, а поезд отрезал ему ноги, передает korrespondent.net.

Сообщается, что пострадавшим оказался сотрудник Подольского управления полиции Киева. Инцидент произошел в его служебное время. "В Подольском районе столицы, в районе улицы Электриков, правоохранитель, находящийся в нетрезвом состоянии, задремал на железнодорожном пути. Проходивший поезд отрезал полицейскому ноги", - говорится в сообщении.

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