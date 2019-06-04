Куди перенесуть зупинку круїзних лайнерів у Венеції? Та чому німецькі студенти роздяглися в приміщенні Бундестагу - про це та інше далі в нашому огляді.

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Загроза отруєння у Парижі. Надмір токсичної речовини зафіксували після пожежі в Нотр-Дамі: у вогні розплавилося близько 300 тонн свинцю. Вагітним і дітям, що живуть у центрі міста, радять пройти обстеження. Про таку рекомендацію оголосили після того, як у крові дитини, що мешкає в тому районі, виявили надмірну кількість цього важкого металу. Зазначений випадок вже розслідує регіональне агентство охорони здоров'я.

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Влада Венеції заборонить прохід круїзних лайнерів містом. Минулої неділі 65-тонне судно протаранило спочатку туристичний човен, а потім і причал. Сталося це за сотню метрів від історичних будівель, у каналі Джудекка. Стоянку лайнерів планують перенести на материкову частину Венеції.

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Східну Австралію засипає снігом. Замети на дорогах спричинили затримку залізничного сполучення через Сідней. Та для дітлахів така погода - справжнє щастя: малеча насолоджується рідкісними для сонячної країни зимовими розвагами.

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Німецькі еко-активісти влаштували лежачу акцію протесту. Просто в приміщенні Бундестагу студенти вмостилися на підлогу із закликом до політиків - переосмислити кліматичну ситуацію. Тамтешня молодь уже кілька місяців влаштовує тематичні протести. Учні й студенти демонстративно прогулювали по п'ятницях уроки. Серед іншого, молодь вимагає дотримуватися Паризької кліматичної угоди, яка зобов'язує держави спільно боротися з глобальним потеплінням.

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Дивовижні кадри з дрона отримав французький авантюрист. Відчайдух подолав на каяці річку Сорба в регіоні П'ємонт, що в Італії. Під час подорожі здолав два водоспади, пороги та стрімку течію. Усе - щоб отримати найкращі світлини з 600-метрового вузького каньйону.

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15-річний підліток тріумфував на світовому чемпіонаті зі скейтерського фристайлу в Канаді. Японець Ісаму Ямамото вразив журі трюками одразу на двох дошках, - такого в історії змагань ще не було. Приголомшені судді, не вагаючись, віддали перемогу такому спритнику. А організатор змагань назвав його виступ "викликом спортсменам і зміною правил у цій динамічній дисципліні".

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Званий обід на 7 тисяч осіб відтепер можна влаштувати в Єгипті. Неподалік від Каїра змайстрували рекордний стіл - із нагоди закінчення Рамадану. Конструкція завдовжки 3 кілометри. Накрили його на святковий сніданок коштом держави. А пригощалися майже 7 тисяч людей. Гості радо ділилися їжею та напоями. Попередній світовий рекорд встановили 2018 року в Об'єднаних Арабських Еміратах - там одночасно бенкетували 6 тисяч гостей.