В Днепре мужчина и женщина открыли стрельбу с балкона [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, приблизительно в 16:30, во дворе дома на проспекте Поля, 27д, прозвучало несколько выстрелов. Очевидцам удалось заснять на видео, что стреляли мужчина и женщина, находившиеся на балконе 10-го этажа, передает "Информатор".
Что сподвигло их стрелять с балкона и куда они целились - неизвестно, однако совсем рядом находится детская площадка. На место немедленно направили патрульный экипаж.
Оказалось, что мужчина и женщина, находившиеся на балконе, были нетрезвыми. Предварительно, они стреляли из охотничьего ружья. Никто не пострадал. Соседи и очевидцы рассказали, что их сосед - 46-летний экс-военный прокурор.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В деталях произошедшего будут разбираться правоохранители. Оружие у мужчины изымут.
Ранее сообщалось, что пенсионер застрелил двух заложниц, а также в баре устроили перестрелку.
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