В квартире известного художника обнаружили более 80 кошек (фото) [ Редактировать ]
В московской квартире известного художника Юрия Миракова обнаружили более 80 кошек, сообщает "КП".
На днях в полицию Тимирязевского района поступило сообщение от местной жительницы, рассказавшей, что в их подъезде невыносимо воняет экскрементами и гнилью. Также женщина поведала историю о сумасшедшей соседке, которая держит дома около 80 кошек.
Прибывшие на место оперативники обнаружили в квартире более 80 кошек, условия проживания которых были крайне ужасными. Часть животных была сильно истощена, а сама квартира напоминала помойку. Помимо живых особей оперативники обнаружили еще и трех мертвых кошек, запах от которых сильно распространился на весь подъезд. Саму же кошатницу застать на месте не удалось.
Источники в правоохранительных органах рассказали изданию, что хозяином квартиры оказался уважаемый 71-летний член Международного Союза художников Юрий Мираков. Мужчина сдал свою квартиру 54-летней женщине по имени Светлана Зайцева еще в конце апреля. Квартира была с косметическим ремонтом, а сама женщина не предупреждала художника о каких-либо животных.
Отметим, Юрий Мираков - член Международного Союза художников, основатель частной галереи-мастерской. Работы мастера находятся в музеях и частных коллекциях Франции, Англии, США, Германии и многих других странах.
Раньше сообщалось о том, что умер кот из фильма "Кладбище домашних животных". А также пес-хакер случайно "взломал" телефон хозяйки.
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