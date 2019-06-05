Убийство 5-летнего мальчика: ГБР расследует попытку скрыть преступление [ Редактировать ]
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного сокрытия преступления по делу об убийстве 5-летнего Кирилла работниками полиции, передает "УНН".
"Есть много вопросов, на которые нужно ответить в ходе следственных действий, а именно: было ли это сделано умышленно, или работники полиции не намеревались умышленно скрыть преступление, были причастны другие работники полиции к нему. В связи с этим мы внесли сведения в ЕРДР по статье 396 УК Украины, это умышленное сокрытие преступления", - отметил директор ГБР Роман Труба.
Он сообщил, что в этом производстве также будут проверены медики. Будет проведена экспертиза о предоставлении ими квалифицированной помощи.
Ранее сообщалось, что правоохранители не нашли пистолет, из которого был совершен выстрел в мальчика, а также родственники полицейских обвинили родителей ребенка в трагедии.
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