Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного сокрытия преступления по делу об убийстве 5-летнего Кирилла работниками полиции, передает "УНН".

"Есть много вопросов, на которые нужно ответить в ходе следственных действий, а именно: было ли это сделано умышленно, или работники полиции не намеревались умышленно скрыть преступление, были причастны другие работники полиции к нему. В связи с этим мы внесли сведения в ЕРДР по статье 396 УК Украины, это умышленное сокрытие преступления", - отметил директор ГБР Роман Труба.

Он сообщил, что в этом производстве также будут проверены медики. Будет проведена экспертиза о предоставлении ими квалифицированной помощи.

Ранее сообщалось, что правоохранители не нашли пистолет, из которого был совершен выстрел в мальчика, а также родственники полицейских обвинили родителей ребенка в трагедии.