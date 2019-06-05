Российский сухогруз вошел в территориальные воды Украины [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, украинские пограничники обнаружили российское грузовое судно Melita, которое из-за шторма "заблудилось" в территориальных водах Украины, сообщили в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
По имеющимся данным, сухогруз следовал по маршруту "Астрахань - Констанца", однако из-за шторма в Черном море был вынужден отклониться от своего маршрута. Судно углубилось в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.
В ВМС отметили, что морская охрана Госпогранслужбы обнаружила судно-нарушитель с выключенной системой AIS на траверзе Тендровской косы. Согласно протоколу, экипаж судна опросили и, несмотря на формальные основания для задержания, отпустили.
"Судно Melita было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа, в отличие от руководства РФ", - говорится в заявлении.
Раньше сообщалось о том, что в Конго затонуло судно с 200 пассажирами. А также во Франции перевернулась лодка с детьми.
по теме
В Украину запретили ввозить книги из России
Государственный комитет телевидения и радиовещания не дал разрешение на ввоз еще пяти книг
Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам
Президент Украины отреагировал на решение трибунала ООН по вопросу освобождения украинских моряком
Россия немедленно должна освободить украинских моряков - трибунал ООН
Суд в ООН по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которое должна осуществить Россия
"Паши в зале и не общайся с парнями на 10 лет старше": Седокова дала ценные советы подписчикам
Анна Седокова дала несколько ценных советов своим поклонникам
В России отреагировали на речь Зеленского в Раде
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять украинского коллегу Владимира Зеленского