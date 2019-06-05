В среду, 5 июня, украинские пограничники обнаружили российское грузовое судно Melita, которое из-за шторма "заблудилось" в территориальных водах Украины, сообщили в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По имеющимся данным, сухогруз следовал по маршруту "Астрахань - Констанца", однако из-за шторма в Черном море был вынужден отклониться от своего маршрута. Судно углубилось в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.

В ВМС отметили, что морская охрана Госпогранслужбы обнаружила судно-нарушитель с выключенной системой AIS на траверзе Тендровской косы. Согласно протоколу, экипаж судна опросили и, несмотря на формальные основания для задержания, отпустили.

"Судно Melita было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа, в отличие от руководства РФ", - говорится в заявлении.

Раньше сообщалось о том, что в Конго затонуло судно с 200 пассажирами. А также во Франции перевернулась лодка с детьми.