Ще кілька зупинок і Україна. Світове прощальне турне групи KISS триває. Напередодні легенди глем-року дали концерт у Берліні. Серед глядачів була і Тетяна Логунова.

На який концерт чекають черги фанів здогадатися неважко. За футболками з назвою улюбленої групи, перуками та розфарбованим обличчям. Дехто, щоб прийти на останній концерт KISS при повному параді, на зовнішній вигляд витратив більше, ніж на квиток.

"Ми готувалися кілька місяців. На все витратили десь по 150 євро: на одяг, взуття на підборах. До слова, ходити на них не так і важко".

А ця пара намагається пригадати на скількох концертах групи вже побувала.

"Дев'ятнадцять, а може, й двадцять".

"Ми тут трохи старші, то вже багато що бачили".

"Я їхній фан з першої ж хвилини. Вони особливі, не схожі на інших. Костюми, макіяж, шоу. Ну і, звісно, музика. У них же не класичний хард-рок, а власний неповторний стиль".

KISS не підвели. Кілька годин шоу з фейєрверками, спецефектами та найкращими композиціями за 46 років музичної кар’єри. Щоб попрощатися з фанами музиканти обрали 20 хітів.

Ще один виступ у Німеччині, далі Швеція, Фінляндія і Україна. Під час прощального світового туру Kiss приїдуть і до Києва. Це буде перший і останній концерт легендарної групи в Україні.

До Києва KISS привезуть таке саме шоу. Разом з музикантами приїде професійна команда - майже сотня людей - і 20 вантажівок з обладнанням. Українські фани вже чекають з нетерпінням.

"Бегу и приглашаю своих друзей, и соседей. И артистов, всех приглашаю бежать и смотреть на легенд рока. Все думают, Дима коляденко - жу-жу-жу, песенки. Нет, я фанат рок-группы", - говорить Дмитро Коляденко, шоумен.

"Я поклонник рок-музыки а группа KISS - это один из коллективов из которых все начиналось. Но если не все, то как минимум одно из направлений рок музыки глэм-рок. Они во всяком случае были первыми, кто размалевал свои лица, кто вытворял какие-то несусветные вещи на сцене. У кого было большое шоу костюмированное. Они - это что то такое, даже если ты не являешся поклонником группы KISS как на событие, как на классику тебе надо пойти KISS, - говорить Андрій Шабанов, шоумен.

Піти 16 червня на стадіон Олімпійський.