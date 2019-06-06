В центре города Калуш Ивано-Франковской области четырехлетняя девочка упала с моста через реку Сивку. Ребенок прислонился к перилам моста, те оказались поврежденными.

Девочка упала вниз под мост вместе с ограждением. Детали происшествия сообщает издание "Викна".

К счастью, высота была не большой. Но реальной проблемой стали обрушившиеся на девочку перила. Мама ребенка вместе с прохожими и остановившимися рядом водителями смогли вытащить девочку из-под упавших конструкций.

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Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу. Врачи говорят, что у ребенка травмы ноги, гематома на лбу, но повезло избежать сотрясения мозга и серьезных повреждений органов. Девочку оставили в больнице для обследований.

Мост последний раз ремонтировался более десяти лет назад. В предприятии "Калушавтодор" говорят, что каждый год периодически проверяли мостовые конструкции. И, скорее всего, перила упали из-за того, что прогнили элементы крепления. В данный момент устанавливаются новые несущие конструкции.

Напомним, недавно на Закарпатье в реке под мостом нашли тело ребенка.