Во вторник, 28 мая, на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве нашли новую проблему. Так, в стеклянное покрытие проникли вода и грязь, так как зазор между стеклом и бетоном на столько большой, что в него удается поместить книгу. Об этом сообщил Алексей Копытко в Facebook.

Он уточняет, что разводы из грязи и воды приникли под все стекла.

"Во-первых, под всеми стеклами вода и вычурные грязевые разводы между слоями. Во-вторых, оно и не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиметра полтора-два", - пишет автор публикации.