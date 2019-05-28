На новом пешеходном мосту снова нашли проблему (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 28 мая, на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве нашли новую проблему. Так, в стеклянное покрытие проникли вода и грязь, так как зазор между стеклом и бетоном на столько большой, что в него удается поместить книгу. Об этом сообщил Алексей Копытко в Facebook.
Он уточняет, что разводы из грязи и воды приникли под все стекла.
"Во-первых, под всеми стеклами вода и вычурные грязевые разводы между слоями. Во-вторых, оно и не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиметра полтора-два", - пишет автор публикации.
Фото: Facebook/Алексей Копытько
Ранее сообщалось, что новый пешеходный мост снова треснул.
по теме
Новый пешеходный мост снова треснул (фото, видео)
В понедельник, 27 мая, новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве снова треснул третий раз за два дня
Чому депутата-вбивцю випустили на свободу?
Прощавай, судимосте! Як колишній депутат Віктор Лозинський достроково став законослухняним громадянином
В Киеве женщина выпала из окна пятого этажа
В ночь на четверг, 9 мая, в Киеве женщина выпала из окна
Житель Києва створив вертикальну ферму з водою замість ґрунту
Вертикальна ферма з водою замість ґрунту. Таке міні-підприємство облаштував житель Києва у невеликому підвальному приміщенні. Керувати процесами на фермі можна віддалено, з ґаджетів
Областями України прокотилась хвиля псевдомінувань
Вибухівку сьогодні шукали у кількох обласних центрах. Анонімні повідомлення про мінування отримали в Рівному, Харкові та Житомирі. Останнім часом подібні звістки надходять до поліції чи не щодня