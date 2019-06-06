США відмовлятимуть у візі тим, хто втручався у вибори [ Редактировать ]
Іноземцям, які втручались у вибори в США - відмовлятимуть в американській візі. Відповідний законопроект підтримав Сенат.
У документі вказано, що обмеження стосуються осіб, які втручались у виборчий процес, фінансували кампанії чи діяли за вказівкою закордонного уряду.
А підозрюваних у такій діяльності депортуватимуть зі Сполучених Штатів. Приводом для таких санкцій став скандал довкола втручання Росії в американські президентські перегони 2016 року.
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