Іноземцям, які втручались у вибори в США - відмовлятимуть в американській візі. Відповідний законопроект підтримав Сенат.

У документі вказано, що обмеження стосуються осіб, які втручались у виборчий процес, фінансували кампанії чи діяли за вказівкою закордонного уряду.

А підозрюваних у такій діяльності депортуватимуть зі Сполучених Штатів. Приводом для таких санкцій став скандал довкола втручання Росії в американські президентські перегони 2016 року.