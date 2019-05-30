Известный американский актер Эштон Катчер дал показания в суде по делу об убийстве его бывшей девушки Эшли Эллерин. Экс-возлюбленная Катчера была убита в 2001 году "голливудским потрошителем" Майклом Гаргило, пишет Today Show.

Подозреваемого признали виновным в убийстве трех человек, а также нападении на женщину с ножом. В настоящее время прокуроры добиваются, чтобы ему была избрана высшая мера наказания - смертная казнь.

Эштон Катчер признался, что в день убийства Эллерин пришел к ней домой и попытался попасть внутрь. Однако дверь ему никто не открыл. Через окно актер заметил на полу красные пятна, однако не придал этому значение - подумал, что это было вино.

Лишь на следующий день он узнал, что девушка была убита. Тогда же он предупредил детективов, что его отпечатки были оставлены на дверной ручке. Однако они ответили, что актер был вне подозрения.

Убийства происходят каждый день по всему миру. И жертвой злоумышленника может стать любой человек вне зависимости от социального статуса. Ранее сообщалось, что под Запорожьем убили ветерана АТО. Также в Винницкой области зверски расправились с семьей фермеров.