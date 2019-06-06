Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
В четверг утром, 6 июня, в России экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного, известного российского и советского актера. Об этом пишет Mash.
Мужчина находится в тяжелом состоянии.
Актер почувствовал себя плохо, после чего у него случился обморок. Ему была срочно вызвана "скорая", на которой его доставили в больницу.
Также есть информация о том, что Панкратов-Черный все еще без сознания, а его давление упало до критического минимума.
Ранее мы писали о том, что Бари Алибасов серьезно отравился.
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