В четверг утром, 6 июня, в России экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного, известного российского и советского актера. Об этом пишет Mash.

Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Актер почувствовал себя плохо, после чего у него случился обморок. Ему была срочно вызвана "скорая", на которой его доставили в больницу.

Также есть информация о том, что Панкратов-Черный все еще без сознания, а его давление упало до критического минимума.

Ранее мы писали о том, что Бари Алибасов серьезно отравился.