Весілля у реанімації: ветеран АТО вийшов з коми і одружився [ Редактировать ]
У Дніпрі поранений боєць одружився просто в реанімації військового шпиталю. Олександр Беспалов понад тиждень пролежав у комі, весь час біля нього була наречена Аня. Коли ж опритомнів - пара вирішила побратися.
Сьогодні відбулося справжнє весілля в лікарняній палаті, з гостями і вінчанням, за свідків - лікарі.
Вітала молодих і Олена Мендалюк.
Реанімаційна палата Олександра сьогодні радше нагадує святкову залу - повітряні кульки, квіти, гості. Біля бійця найрідніша для нього людина - кохана Аня.
"Виконуючи громадський обов'язок, як представник влади, я вас оголошую чоловіком і дружиною".
Одруження відбувається за всіма правилами. Спочатку співробітники РАЦСу розписали молодят. Потім - вінчання.
Аня зізнається - з Олександром про весілля мріяли давно. Однак війна внесла у їхні плани свої корективи. Військовослужбовець дістав тяжке поранення в голову - куля влучила в око, зупинилася за кілька міліметрів від потиличної кістки. Медики лікарні імені Мечникова зробили, здавалося б, неможливе - врятували бійцю життя.
"Нашим врачам, больницы Мечникова пришлось сделать сложную, и по сути, уникальную операцию по извлечению пули, по извлечению остатков кости черепа, которые залетели глубоко в мозг, убрать гематому и восстановить функции головного мозга", - розповів Сергій Ріженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.
Олександр 11 діб пробув у комі. Кілька днів тому його від'єднали від апарату штучної вентиляції легень, він почав дихати самостійно. Лікарі кажуть, боєць іде на одужання. У цьому неабияка заслуга його коханої. Вона не відходить від нього ні на секунду, дівчина на 5 місяці вагітності. Чекають на хлопчика. Вже навіть обрали ім'я - Олексій.
"Он так захотел, значит так и будет. Мужчина должен называть сына, мать должна называть дочь, - как то вот так договорились. Я назову дочь", - запевнила Анна Беспалова, дружина пораненого бійця.
Лікарі кажуть, спершу молодятам буде непросто. В Олександра попереду ще реабілітація. Скільки вона триватиме - говорити зарано. Однак сподіваються, до пологового будинку боєць вже піде самостійно.
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