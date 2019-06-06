Xiaomi представила "умную" зубную щетку [ Редактировать ]
Oclean X от Xiaomi пытается быть персональным консультантом по чистке зубов. Щетка расскажет, насколько эффективно человек это делает, где халтурит и какой режим подходит больше всего. Также есть оценка силы надавливания и продолжительности чистки, передает hronika.info.
Информация для всего этого собирается на основе датчиков, фиксирующих все движения устройства и их интенсивность. Результаты выводятся на цветном дисплее щетки. При помощи сенсорного управления данные можно перелистывать, прямо как на Mi Band 3.
Также есть поддержка приложения на смартфоне, которое предоставит куда более подробные сведения о работе устройства. С его же помощью вы сможете узнать, есть ли "слепые зоны", где вы обычно не чистите или чистите недостаточно эффективно.
Сама щетка имеет сменные насадки с вибрирующей головкой. Они обладают множеством щетинок с диаметром 0,152 мм. В движение головку приводит микромотор с частотой вращения до 40 000 оборотов в минуту. На выбор предоставляется более 20 видов программ с различной интенсивностью вибраций. Есть особые режимы для чувствительных десен, для отбеливания зубов и так далее. Также предусмотрены и ручные настройки работы щетки.
Фото: lifehacker.ru
Oclean X защищена от влаги и пыли по стандарту IPX7. То же самое касается и зарядной подставки, которую можно разместить на столе или же прикрепить к стене или зеркалу.
По части автономности устройства заявлено от 20 дней в зависимости от интенсивности использования и режима работы. Весит щётка всего 99 грамм. Для подключения к мобильным устройствам используется Bluetooth 4.2 LE.
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