Oclean X от Xiaomi пытается быть персональным консультантом по чистке зубов. Щетка расскажет, насколько эффективно человек это делает, где халтурит и какой режим подходит больше всего. Также есть оценка силы надавливания и продолжительности чистки, передает hronika.info.

Информация для всего этого собирается на основе датчиков, фиксирующих все движения устройства и их интенсивность. Результаты выводятся на цветном дисплее щетки. При помощи сенсорного управления данные можно перелистывать, прямо как на Mi Band 3.

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Также есть поддержка приложения на смартфоне, которое предоставит куда более подробные сведения о работе устройства. С его же помощью вы сможете узнать, есть ли "слепые зоны", где вы обычно не чистите или чистите недостаточно эффективно.

Сама щетка имеет сменные насадки с вибрирующей головкой. Они обладают множеством щетинок с диаметром 0,152 мм. В движение головку приводит микромотор с частотой вращения до 40 000 оборотов в минуту. На выбор предоставляется более 20 видов программ с различной интенсивностью вибраций. Есть особые режимы для чувствительных десен, для отбеливания зубов и так далее. Также предусмотрены и ручные настройки работы щетки.

Фото: lifehacker.ru

Oclean X защищена от влаги и пыли по стандарту IPX7. То же самое касается и зарядной подставки, которую можно разместить на столе или же прикрепить к стене или зеркалу.

По части автономности устройства заявлено от 20 дней в зависимости от интенсивности использования и режима работы. Весит щётка всего 99 грамм. Для подключения к мобильным устройствам используется Bluetooth 4.2 LE.

Ранее Xiaomi представила говорящую ручку.