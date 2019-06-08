В загородном комплексе "ВышГора", что находится под Киевом, произошел ужасный инциндент с ребенком. Девочка, катаясь на водной горке, получила термические ожоги 1-2 степени. Об этой ситуации рассказала мама пострадавшего ребенка в своем Facebook.

"После этого спуска подниматься приходится босиком на подъемнике, который покрыт плотной чёрной резиной. Эта резина нагрелась до такой степени(как оказалось), что ожоги были нам обеспечены. Никто нас не предупредил, никто не остановил- поезжайте, все нормально" - поделилась женщина.

Мама пострадавшей девочки была шокирована безответственностью персонала комплекса, ведь они попросту не могли найти аптечки, чтобы оказать первую помощь ребенку.

В свою очередь, администрация "ВышГоры" прокомментировала данную ситуацию и отметила, что вариантов получения травмы - масса. Среди них может быть и неудобная обувь девочки, которую она надевала на влажные ноги. Что касается компетентности сотрудников, администрация добавила, что они ждали "скорой" для того, чтобы предоставить ребенку профессиональную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что под Одессой горе-мать избавилась от ребенка в яме с фекалиями, а также полицейское авто сбило ребенка.