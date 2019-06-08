Такие диетические и ценные продукты, как вишня, черешня и шелковица, имеют очень много полезных свойств для нашего организма. Эти ягоды содержат много железа, калия и витаминов С, К и Е. О пользе и различных применениях полезных продуктов рассказала в своем Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Она отметила, что шелковица - модный суперфуд, а не мусор под ногами. А вишни - не просто начинка для пирогов или сырье для наливки, а снотворное.

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"Черная и красная шелковица богаты полифенолами. Они нужны для здоровья сосудов и защиты наших собственных молекул от повреждения свободными радикалами. По составу шелковица напоминает красное вино и кофе. Шелковица нормализует липидный профиль крови и уменьшает вероятность атеросклероза. Чтобы почувствовать результат, следует по крайней мере 6 недель есть по 45 граммов шелковицы" - подчеркнула Супрун.

Вишня и черешня предотвращают деформацию костной ткани у детей с ожирением, и эти косточковые советуют есть всем детям. Вишни обладают противовоспалительным действием и могут уменьшать болевой синдром. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, вишни снижают давление и способствуют восстановлению мышц.

Также вишни и черешни стоит есть на ночь. Благодаря высокому содержанию мелатонина они улучшают сон.

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