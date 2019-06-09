В воскресенье, 9 июня, в Житомирской области на подъездной дороге к трассе Киев - Чоп в Новоград-Волынском районе перевернулась маршрутка. Известно, что водитель съехал в кювет, где бус перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились 7 пассажиров, двое из которых госпитализировали. Начато досудебное расследование.

"49-летний водитель следовал из Киева в Луцк, на закругленном участке дороге не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Выяснение всех обстоятельств продолжается.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Ривне отец насмерть переехал сына, а также в Николаеве водитель потерял сознание и спровоцировал ДТП.