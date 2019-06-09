Под Житомиром на трассе перевернулась маршрутка, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, в Житомирской области на подъездной дороге к трассе Киев - Чоп в Новоград-Волынском районе перевернулась маршрутка. Известно, что водитель съехал в кювет, где бус перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.
Отмечается, что за медицинской помощью обратились 7 пассажиров, двое из которых госпитализировали. Начато досудебное расследование.
"49-летний водитель следовал из Киева в Луцк, на закругленном участке дороге не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Выяснение всех обстоятельств продолжается.
Фото: Нацполиция
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