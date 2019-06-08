В субботу, 8 июня, под Одессой произошло ДТП. Mercedes врезался в школьный автобус, которые ехал на экскурсию. Отмечается, что в салоне автобуса была младшая дочь украинского политика Анатолия Гриценко. Об аварии политик сообщил в своем Facebook.

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"ДТП в Одессе. Час назад. Мерседес врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь - Анна Гриценко. Никто не погиб и не раненый. Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет" - рассказал Гриценко.

Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

Ранее сообщалось, что под Киевом ребенок упал в люк, а также в Ривне отец насмерть переехал сына на авто.