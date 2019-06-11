Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя відправив під арешт у СІЗО чотирьох кримських татар, яких затримали напередодні. Їм закидають "участь у діяльності терористичної організації". Про це повідомляє видання Крим. Реалії.

Нагадаю, напередодні в окупованому Криму російські силовики обшукали будинки кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах. Затримали 8 чоловіків. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".