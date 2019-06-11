Унаслідок ударів російських літаків у Сирії загинули мирні жителі [ Редактировать ]
Унаслідок повітряних ударів російських літаків 10 червня на північному заході Сирії загинули щонайменше 25 мирних жителів, серед них жінки та діти. Про це повідомила агенція Ройтерз, із посиланням на правозахисників.
Відтак, починаючи з квітня, унаслідок бомбардувань ВПС РФ та урядових сил Асада загинуло понад півтори тисячі люду. Здебільшого мирне населення. У такий спосіб режими Путіна й Асада прагнуть повернути контроль над двома стратегічними автошляхами на північному заході Сирії.
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