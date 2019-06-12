Ситуація під тимчасово окупованою Горлівковою стає дедалі гострішою. За тиждень кількість ворожих обстрілів збільшилася в рази. З фронту - матеріал Геннадія Вівденка.

Агресія противника зростає на лінії оборони нашого Торецька перед окупованою Горлівкою. Окупаційні війська вже не гребують відкривати вогонь із забороненої Мінськом зброї, використовують бойові машини піхоти.

На ці позиції нам вдалося потрапити в короткий проміжок між ворожими обстрілами.

"Если раньше их бронетехника стояла в глубине, то в данное время, они ее вывели на передний край. Не стесняются стреляют по нам", - зазначив Петро, офіцер батальйону "Айдар".

На цій ділянці фронту лише за один день нарахували до 100, як тут кажуть, "приходів" ворожих мін калібром 82 та 120 мм.

"Прямо с населенного пункта Горловка. Средь бела дня ставят минометы в огородах мирных и стреляют по населенному пункту "Південне", - розповідає Петро, офіцер батальйону "Айдар".

За даними наших розвідників, з того боку майже всі керівники підрозділів - російські кадровики. Надійшло чисельне підкріплення окупаційних військ на цій ділянці. Суттєво збільшилась кількість найманців.

"Работают из тяжелого орудия - 82 и выше, 120. Тяжелая техника, "бехи", СПГ. С каждым днем наращивают обстрелы", - наголосив Микита, військовослужбовець батальйону "Айдар".

"Хочеться, щоб воно закінчилося, але як є - будемо тримати оборону до кінця", - зазначив Роман, військовослужбовець батальйону "Айдар".

На передовій - спалах агресії з боку російсько-окупаційних військ трактують як спробу розхитати внутрішню ситуацію в Україні в період політичних змін.

"Наверное они на что-то настроились, других объяснений нет - чтобы у нас началось неприятная ситуация в стране. Они настроены дальше продолжать без остановки, не отдавать нам нашу территорию, которую они заняли. Чужие не должны быть на нашей земле", - підкреслив позивний "Самара", медик батальйону "Айдар".

Наші бійці посилюють чергування на ділянці під Горлівкою. На передовій, на випадок загрозливіших провокацій з боку ворога, збільшили кількість наших військових.