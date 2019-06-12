На Закарпатті авто з пасажирами зірвалося в гірську річку [ Редактировать ]
П'ятеро людей загинули на Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Там просто під час руху вантажний автомобіль зірвався з гірської дороги - і впав у річку.
Трагедія сталась у селі Тарасівка Тячівського району через сходження селевого потоку. Люди їхали заготовляти дрова. Рятувальники знайшли тіла загиблих за 7 кілометрів від місця аварії, куди їх віднесло течією.
по теме
Сезон відпусток: як спланувати безпечний відпочинок
Уже незабаром в Україні стартує сезон відпусток - як зробити, щоб омріяний відпочинок залишив тільки приємні враження?
Забруднення річки Рось: коли відновлять водопостачання Білої Церкви та Умані?
Майже триста тисяч людей залишилися без води через забруднення річки Рось на Київщині. Наразі водопостачання відключено у Білій Церкві та Умані
В жутком ДТП под Киевом разбились мать с дочерью
В воскресенье, 9 июня, на 54 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, произошло жуткое ДТП
Черный дым и много трупов: в Польше произошло страшное ДТП (видео)
На одной из автомагистралей Польши произошла масштабная авария
ДТП у Харкові: маршрутка з пасажирами протаранила вантажівку
Маршрутка вискочила на зустрічну смугу й зіткнулася з вантажівкою - постраждали пасажири