П'ятеро людей загинули на Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Там просто під час руху вантажний автомобіль зірвався з гірської дороги - і впав у річку.

Трагедія сталась у селі Тарасівка Тячівського району через сходження селевого потоку. Люди їхали заготовляти дрова. Рятувальники знайшли тіла загиблих за 7 кілометрів від місця аварії, куди їх віднесло течією.