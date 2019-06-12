Возвращение России в G8: Макрон назвал условия [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине зависит возможность возобновления формата G8 ("Большая восьмерка"), сообщает телеканал RTS.
Так, он считает, что, несмотря на разногласия, Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией и выработать "новая динамика".
Однако, он отметил, что ЕС не должен забывать об аннексии Россией Крыма. Также, по словам Макрона, Россия сможет вернутся в G8 только после реализации Минских соглашений и прекращения военного конфликта в Украине.
Отметим, президент Франции на этой неделе собирается провести "длительный и содержательный разговор" с президентом России Владимиром Путиным.
Раньше мы писали о том, что Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине.
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