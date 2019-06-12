Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине зависит возможность возобновления формата G8 ("Большая восьмерка"), сообщает телеканал RTS.

Так, он считает, что, несмотря на разногласия, Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией и выработать "новая динамика".

Однако, он отметил, что ЕС не должен забывать об аннексии Россией Крыма. Также, по словам Макрона, Россия сможет вернутся в G8 только после реализации Минских соглашений и прекращения военного конфликта в Украине.

Отметим, президент Франции на этой неделе собирается провести "длительный и содержательный разговор" с президентом России Владимиром Путиным.

Раньше мы писали о том, что Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине.