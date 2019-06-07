Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине: о чем говорили [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трам во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине. Об этом сообщает Associated press.
После празднования годовщины операции "Оверлорд" лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры.
Сообщается, что на повестке дня были безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.
Также отмечается, что Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым они ранее не достигли согласия, включая Иран, мировую торговлю и изменение климата.
Известно, что Трамп преуменьшил разногласия с Францией по поводу Ирана, сказав Макрону, что они оба согласны, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Он повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе.
Раньше сообщалось о том, что президент Польши Анджей Дуда намерен пригласить президента Владимира Зеленского. А также 30 мая Зеленский встретился с сенатором США.
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