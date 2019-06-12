У нового президента Украины Владимира Зеленского есть четкий план действий, которые он должен осуществить в течение 100 дней. Подробнее об этом рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Украина".

Он сообщил, что ежедневно появляются неожиданности и план приходится корректировать.

По словам Стефанчука, у президента есть четыре фундаментальные цели на 100 дней:

1. Реформирование деятельности президента как институции

2. Комплексный аудита государства

3. Внесение законопроектов по вопросам судебной системы

4. Законодательные инициативы по антикоррупционной политике.

Представитель президента также сравнил президента с шахматным королем - "фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку".

По его мнению, ситуация в Украине будет взята под контроль с осени. Только после этого команда Зеленского сможет показать программу действий.

"С осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий. Пока что у нас работает программа - отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам", - подытожил Стефанчук.

Напомним, ранее Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.